Новый рекорд. Аэропорт в Жулянах перевез 2,5 млн человек

Международный аэропорт Киев им.Сикорского в Жулянах по состоянию на 13 ноября обслужил 2,5 млн пассажиров с начала года.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на официальной Facebook-странице.

"Учтите, за весь 2017 аэропорт Сикорского обслужил 1,85 млн пассажиров, что на 64,2% больше, чем за 2016 год", – отметили в аэропорту.

В планах аэропорта до конца 2018 обслужить 2,8 млн пассажиров.

Кроме того, согласно статистике за январь-октябрь 2018 года аэропорт обслужил более 2,4 млн пассажиров, что на 56,3% больше аналогичного периода прошлого года.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – более 2,3 млн, на внутренних рейсах – 73 тыс.

Количество рейсов в январе-октябре 2018 года составило 25,9 тыс. на прилет и вылет, что на 32,9% больше аналогичного периода 2017 года. Из них международных рейсов – 21,9 тыс., внутренних – чуть более 4 тыс. Наиболее популярные международные направления с начала 2018 года – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Шарм-эль-Шейх (Египет), Дубай (ОАЭ), Анталия (Турция), Анкара (Турция), Рим (Италия); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.

Международный аэропорт Киев расположен в 7 км от центра города, по количеству рейсов и пассажиропотока занимает второе место в Украине. В аэропорту три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - терминал В. ВПП позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.