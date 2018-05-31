Новый поставщик тепла Киеву будет арендовать технику у Ахметова

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Киевтеплоэнерго будет арендовать технику у Киевэнерго
Фото: Киевэнерго

Киевтеплоэнерго будет арендовать технику у Киевэнерго

Коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго, которое принимает на баланс теплосети и мощности по производству тепла и горячей воды в столице, продолжит арендовать технику у Киевэнерго.

Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя коммунального предприятия Киевтеплоэнерго Вячеслав Бинд в интервью Українським Новинам.

"У нас действительно есть договоренность с Киевэнерго о предоставлении ими техники в аренду", – сказал он.

При этом, он добавил, что и этого имущества для оперативной и качественной работы предприятия будет недостаточно.

"Для закупки техники в полном объеме необходимо более 2 млрд грн", – отметил Бинд.

Напомним, что сейчас идет процесс передачи в управление коммунальных тепловых сетей от частной компании Киевэнерго бизнесмена Рината Ахметова коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго.

Кроме того, новому предприятию должны были перейти по наследству долги и работники Киевэнерго, однако Киевсовет планирует принять постановление, которым откажется от долгов компании.

Киевэнерго занимается производством тепловой и электроэнергии, поставкой тепловой энергии, горячим водоснабжением и централизованным отоплением. Крупнейшими владельцами голосующих акций Киевэнерго являются подконтрольные СКМ Рината Ахметова компании: DTEK Holdings Limited - 25%, DTEK Energy B.V. - 29%, Ornex Limited - 21% и ДТЭК Энерго - 18%.

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