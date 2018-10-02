Новый поставщик электроэнергии Киеву выкупил имущество Киевэнерго

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Компания приобрела всю технику, необходимую для поставок тепла и электроэнергии Киеву
Фото: socportal.info

Компания приобрела всю технику, необходимую для поставок тепла и электроэнергии Киеву

Коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго выкупило имущество Киевэнерго за 269,5 млн грн, используемое при эксплуатации и обслуживании объектов теплоэнергетики города.

Об этом сообщается на сайте ProZorro, передает Интерфакс-Украина.

В частности, речь идет о специальной технике, автомобилях, экскаваторах, инструменте, оборудовании, компьютерной технике и мебели. Весь этот комплекс имущества был приобретен Киевэнерго в период эксплуатации этой компанией городского теплоэнергетического комплекса.

Договор купли-продажи между сторонами подписан 27 сентября.

Ранее Киевтеплоэнерго приняло от Киевэнерго комплекс теплоэнергетических объектов столицы, находящихся в коммунальной собственности (ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод Энергия).

Напомним, что 1 мая этого года закончился договор города с Киевэнерго олигарха Рината Ахметова об использовании целостного энергетического комплекса столицы. Сейчас продолжается процесс передачи в управление коммунальных тепловых сетей от частной компании Киевэнерго  в коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго.

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