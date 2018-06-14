Новый поставщик электроэнергии и тепла Киеву получил лицензии

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала лицензии на право производства электрической и тепловой энергии для коммунального предприятия Киевской городской государственной администрации Киевтеплоэнерго.

Соответствующие решение было принято на заседании комиссии 14 июня, передают Українські Новини.

Согласно обоснованиям к выдаче лицензий, Киевтеплоэнерго планирует осуществлять производство электрической и тепловой энергии на телплоэлектроцентралях ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве.

Заявленная мощность генерирующего оборудования Киевтеплоэнерго: 5044 Гкал/ч и 1425 МВт.

Ранее, 24 апреля, Киевский городской совет продлил компании Киевэнерго право аренды на ТЭЦ №5, ТЭЦ №6 и на завод Энергия до 31 июля 2018 года. Это было связано с отсутствием кворума НКРЭКУ, которая выдает лицензии и утверждает тариф на электрическую и тепловую энергию.

Напомним, что сейчас идет процесс передачи в управление коммунальных тепловых сетей от частной компании Киевэнерго олигарха Рината Ахметова в коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго.

Кроме того, новому предприятию должны были перейти по наследству долги и работники Киевэнерго, однако Киевсовет планирует принять постановление, которым откажется от долгов компании.

1 мая этого года закончился договор города с Киевэнерго об использовании целостного энергетического комплекса столицы.