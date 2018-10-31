Новые санкции РФ против Украины заденут более 300 компаний и 50 физлиц – СМИ

В правительстве РФ завершается работа над постановлением о введении ответных экономических мер на санкции Украины.
Об этом сообщил источник в кабинете министров России, передает российское информагентство Интерфакс.
По словам источника, меры коснутся порядка 360 компаний и затронут более 50 физических лиц. Источник заверил, что в списке "будет много интересных открытий для граждан Украины".
Источник утверждает, что украинцы "увидят, что некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами, а также их окружение, не прочь при этом заработать на этих самых отношениях".
"В ближайшее время документ будет передан на подпись председателя правительства РФ, а после подписания опубликован", - сказал источник.
Напомним, в конце сентября Украина наложила специальные санкции на отдельные субъекты предпринимательской деятельности РФ, которые заключали договора с транспортными предприятиями на территории ОРДЛО.
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