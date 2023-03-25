Не забудемо! Не пробачимо! Укрпошта выпустит новый блок марок, посвященный Буче, Ирпеню и Гостомелю — фото
Укрпочта анонсировала выпуск нового блока марок (Фото:Укрпошта / Facebook)
Укрпошта анонсировала выпуск почтового блока марок, посвященного освобождению Бучи, Ирпеня и Гостомеля.
Почтовый блок № 199 Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель вводится в обращение с 31 марта во всех отделениях почтовой связи, сообщили в Укрпочте.
Предзаказать выпуск можно уже сейчас в почтовом маркете компании .
Тираж блока — 100 тыс. экземпляров.
На почтовом блоке использованы материалы фотокорреспондента Радио Свобода Сергея Нужненко и фотографа Михаила Джоса. Автор рисунка почтовой марки, посвященной Гостомелю, — художник Александр Никитюк.
На конверте — фотоколлаж из изображений первых полос мировых газет, освещавших эти события.
Открытки выпущены в коллаборации с Ukrainian Institute — Украинским институтом и креативным агентством Киїфорнія. А на конверте Перший день — иллюстрация схемы с направлением наступления российских войск на Киев со стороны этих городов.
Погашение блока Перший день состоится 31 марта в киевском главпочтамте, а спецпогашение — в Ирпене, Буче и Гостомеле.
В день введения почтового блока в Буче, Ирпене и Гостомеле начинают работать постоянно действующие штемпеля с переводной датой Місто Героїв. Буча, Місто Героїв. Ірпінь, Місто Героїв. Гостомель.
Как сообщалось, ранее россияне украли идею украинской марки с крейсером Москва.