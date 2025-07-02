Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский недоволен способом информирования Еврокомиссией стран-членов ЕС относительно переговоров с Украиной на тему новых условий импорта украинской агропродукции в страны сообщества.

Об этом говорится в официальном сообщении польского министра, которое он сделал в контексте заявления Еврокомиссии о завершении переговоров с Украиной по пересмотру углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной.

Как сообщили в польском министерстве, Еврокомиссия предоставила странам-членам ЕС общее описание элементов соглашения с Украиной, «но не сообщила подробности, прежде всего относительно нового уровня тарифных квот», которые должны быть объявлены в ближайшее время.

«Я разочарован тем, каким образом Еврокомиссия уведомила государства-члены о завершении переговоров с Украиной, в последний день председательства Польши в Совете ЕС. Как председатель Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства (AGRIFISH), я неоднократно обращал внимание на необходимость того, чтобы Еврокомиссия проводила торговые переговоры более прозрачно и в диалоге с аграриями. Между тем Еврокомиссия решила завершить переговоры без предварительных консультаций с государствами-членами ЕС или аграрными организациями», — заявил Секерский.

Министерство сельского хозяйства и развития села РП проанализирует текст предложенного соглашения после его передачи Еврокомиссией и будет сотрудничать с Министерством развития и технологий РП по вопросам, касающимся подготовки позиции правительства Польши по этому поводу.

Ранее сообщалось, что о завершении переговоров с Украиной по пересмотру углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной объявили 30 июня на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович и еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Кристоф Хансен.

Стороны достигли принципиальной договоренности о пересмотре положений либерализации торговли в рамках Соглашения об ассоциации. По сравнению с действующими от 6 июня квотами, условия для украинских производителей улучшены — стороны договорились о либерализации торговли по ряду агропродуктов. В частности, речь идет о повышении квот на большинство агропродуктов, в частности на такие «критические продукты», как мясо птицы, яйца, сахар, пшеницу. Также соглашение предусматривает либерализацию импорта некоторых молочных продуктов и продуктов переработки фруктов.

Режим автономных торговых мер для Украины, введенный после начала полномасштабного вторжения России, дважды продлевался на годовой срок.

Еврокомиссия подготовила временные меры, которые вступили в силу 6 июня и будут действовать, пока не будет заключено новое соглашение с Украиной.

Ранее польский министр Секерский заявлял, что Польша после восстановления с 6 июня квот на агропродукцию из Украины не согласится на такой уровень квот, который существовал до этого в торговле с Евросоюзом.

Как сообщалось, Европейский Союз восстанавливает квоты на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины, которые были отменены в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году для поддержки украинских фермеров. Обновленные ограничения вступят в силу 6 июня.

Квоты, доступные до конца 2025 года, составят 7/12 от обычных годовых объемов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что квоты для Украины в торговле с ЕС будут действовать до внесения изменений в Соглашение об ассоциации — сейчас ведутся соответствующие переговоры. Шмыгаль выразил надежду, что эти изменения будут наработаны и подписаны в 2025 году.

Украина и Европейская Комиссия имеют договоренность наработать в течение июня-июля 2025 года решение о дальнейшем экспорте украинской агропродукции на европейский рынок.