Новому владельцу Kyiv Post разрешили достроить гостиницу на Замковой горе в Киеве

Министерство культуры Украины предоставило киевской компании Маркон разрешение на проведение земельных работ на месте планируемого строительства гостиницы по ул. Андреевский спуск, 14-16 в Подольском районе Киева.

Об этом свидетельствует информация о разрешении на сайте министерства.

Решение было принято 14 марта.

Согласно данным агентства Интерфакс-Украина, генподрядчиком выступает одесская компания Кадорр-Украина, входящая в инвестиционно-строительную компанию Kadorr Group бизнесмена Аднана Кивана.

Согласно паспорту объекта, на данном участке запланировано строительство 8-этажного отеля (7 этажей и мансарда) на 182 номера.

Проект отеля включает ресторан, фитнес-центр и паркинг на 25 машиномест. Площадь участка составляет 0,2 га, общая площадь отеля – 13,6 тыс. кв. м. Общая высота здания по проекту составляет 30 м при максимальной позволенной высоте на этой территории в 9 м.

Компания Кадорр-Украина входит в инвестиционно-строительную компанию Kadorr Group одесского бизнесмена сирийского происхождения Аднана Кивана. В портфеле группы - более 40 жилых комплексов, по четыре торговых и бизнес-центра, а также коттеджные городки в Одессе. Кроме того, компания строит ЖК Тридцать восьмая жемчужина на 356 апартаментов на ул. Жилянской в Киеве.

По данным судебного реестра, Окружной административный суд Киева 9 января 2018 года отменил разрешение ГАСИ на строительные работы на данном участке, а Министерство культуры в ноябре 2017 года выдало предписание компании Маркон о запрете любых строительных работ.

По данным Минкульта, участок расположен на территории памятника градостроительства национального значения Замковая гора в границах историко-архитектурного заповедника Стародавний Киев, соответственно, застройщик должен получить разрешение на строительство от министерства.

Ранее руководитель юридического департамента Объединения Самопомич Егор Недашковский сообщал, что КГГА приостановила карточку нарушения благоустройства для застройки на Андреевском спуске, что предполагает снесение строительного забора и остановку работ. По его словам, Киевсовет рассматривает расторжение договора аренды с Марконом, что позволит исчерпать конфликт на этом участке.

Компания Маркон зарегистрирована в 2001 году. Предприятие принадлежит виргинской компании Кентрон Девеломпент, однако конечный бенефициар отсутствует в госреестре, а руководителем указан экс-заместитель налоговой инспекции Киева Валерий Павлюк.