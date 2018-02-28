Новому оператору газотранспортной системы Украины назначили набсовет

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины назначило наблюдательный совет нового оператора газотранспортной системы (ГТС) – компании Магистральные газопроводы Украины (МГУ).

Об этом свидетельствует приказ министерства, подписанный 28 февраля.

Согласно ему, в набсовет назначат шесть человек, двое из которых представляют государство и еще четверо являются независимыми членами, передает агентство Интерфакс-Украина.

В целом, набсовет МГУ будет состоять из семи членов, из них четверо будут независимыми, трое – представителями от государства.

Независимыми директорами стали Карина Лучинкина (Karina Luchinkina), работавшая в PwС, Фабрис Нуайлан (Fabrice Noilhan), работавший в Министерстве энергетики Франции, Ян Чадам (Jan Chadam), бывший главой правления словацкого оператора ГТС Gaz-System, и Вольтер Больтц (Walter Boltz), работавший в австрийском регуляторном органе E-Control.

Представителями государства в наблюдательном совете стали руководитель службы вице-премьера Константин Марьевич, ранее работавший в жилищно-коммунальном секторе Винницы, и советник премьер-министра Адомас Аудицкас, бывший главой целевой команды реформы управления госсобственностью МЭРТ при министре Айварасе Абромавичусе.

Минэнергоугля уточнило, что назначение состоялось на основании решения Комитета по назначению руководителей особо важных предприятий.

Напомним, в июне Кабинет министров утвердил перечень материальных активов газотранспортной системы и план их передачи в МГУ.

Ранее Нафтогаз Украины планировал завершить переговоры с потенциальным инвестором для создаваемого в Украине общества Магистральные газопроводы Украины в ближайшие три месяца.

В феврале 2018-го кабинет министров Украины передал в управление Минэнерго активы газотранспортной системы Украины, которые находятся на балансе компании Укртрансгаз.

Имущество, используемое в настоящее время Укртрансгазом для транспортировки газа, должно быть передано МГУ в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между Нафтогазом Украины и российским Газпромом по транзитному контракту, обнародование которого ожидается 28 февраля 2018 года.