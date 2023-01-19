Звенья одной цепи. Выход Вадима Новинского из бизнеса, санкции и экспансия Метинвеста в ЕС могут быть связаны — объясняем, как
Вадим Новинский и Ринат Ахметов (Фото:Метинвест via Facebook)
Вадим Новинский передал свой бизнес в траст, а группа Метинвест ищет новый объект для поглощения. Как это может быть связано?
Один из самых богатых украинцев Вадим Новинский заявил о передаче всех своих бизнес-активов в управление двум трастам, созданным на Кипре. Бизнесмен не пояснил свою мотивацию. Неделей ранее группа Метинвест, где старшим партнером Новинского выступает Ринат Ахметов, признала заинтересованность в венгерском металлургическом комбинате ISD Dunaferr.
НВ Бизнес разобрался, чем интересна Венгрия украинским металлургам и как географическая экспансия Метинвеста может быть связана с решением Новинского передать свой бизнес в траст.