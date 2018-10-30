Новинский готов объединить свой газовый бизнес с бизнесом Ахметова

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Новинский ждет нового предложения от Ахметова
Фото: Вадим Новинский via Facebook

Новинский ждет нового предложения от Ахметова

Бизнесмен, депутат Верховной Рады (Оппозиционный блок) Вадим Новинский не против объединить свои газодобывающие активы с аналогичным бизнесом Рината Ахметова.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Так он ответил на вопрос, как будет действовать, если от Ахметова поступит предложение по газовому бизнесу.

"Возможно. Почему нет? ... Я с удовольствием его (предложение – ред.) приму. Потому что я считаю Рината Ахметова лучшим партнером, которого я знал в своей жизни", – отметил Новинский.

Он подчеркнул, что их объединение в металлургии – создание Метинвеста – фактически удвоило эффект: "когда 1+1 дало даже не 3, а 4". Новинский также уточнил, что предыдущая инициатива исходила именно от Ахметова.

Как известно, Ахметову и Новинскому совместно принадлежит крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания Метинвест (СКМ – 71,2%, Смарт-холдинг – 23,7%).

Ринату Ахметову через ДТЭК принадлежит компания Нефтегаздобыча. Добыча газа в 2017 году составила 1,6 млрд куб. м газа, увеличившись на 1,5% к предыдущему 2016-му.

Вадим Новинский владеет компанией Укргазвыдобуток, управление которой осуществляет Smart Energy в составе группы Смарт-холдинг. Укргазвыдобуток является одним из поставщиков газа в Харьков, занимая 10% или 300 тыс. куб. м в сутки в общем объеме. В 2017 году добыча компании составила 226 млн куб. м газа, увеличившись за год на 8,5%.

Доля Нефтегаздобычи в общем объеме добычи в Украине 20,8 млрд куб. м в 2017 году составила 7,9%, Smart Energy – 1,1%. Среди частных компаний (4,438 млрд куб. м) добыча распределилась в соотношении 37,2% и 5,1% соответственно.

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