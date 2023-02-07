Тестирует новый формат. Новая почта открыла первое отделение-коворкинг в Киеве 7 февраля, 15:26 Отделения и коворкинг оснащены генераторами и бесперебойной интернет-связью (Фото:Нова пошта)

Новая почта тестирует новый формат отделений в Киеве — сочетание грузового отделения с небольшим коворкингом для работы.

Отделения и коворкинг оборудованы генераторами и бесперебойной интернет-связью, поэтому могут работать без электроэнергии длительное время.



Рабочая зона коворкинга рассчитана на 8 рабочих мест. Компания планирует масштабировать этот проект и запустить такие коворкинги и по другим городам. Для всех посетителей доступны бесплатный Wi-Fi, кофемашина и установлены зарядные станции, позволяющие подзаряжать одновременно несколько электронных устройств. Кроме рабочих мест, в помещении установлена мягкая мебель и детский уголок.

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Отделение-коворкинг № 2 находится в Киеве, ул. Богатырская, 11 и работает каждый день. В будни с 08:00 до 21:00, а в выходные дни — с 09:00 до 18:00.