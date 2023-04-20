«Лучших времен не будет». Вячеслав Климов, совладелец Новой почты 20 апреля, 19:12 Партнерский проект Вячеслав Климов, совладелец Новой почты (Фото:NV)

Новая почта постоянно развивается и расширяется — это часть нашей ДНК. Поэтому мы вышли на рынок Европы. Мы развиваем здесь сеть отделений, овладеваем адресным обслуживанием, запускаем наше мобильное приложение, строим комплексную международную логистику.

Война подтолкнула нас к запуску бизнеса в Польше, потому что именно здесь оказалось самое большое количество украинских беженцев. Но мы на этом не останавливаемся: в марте мы открыли первое отделение в Литве, затем на очереди — Румыния, Чехия, Германия.

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Несмотря на кризис и войну, важно делать рискованные шаги, без гарантий успеха, и выходить на новые рынки. Никогда не будет лучших времен. Если вы не двигаетесь — вы умираете. Пока вы ждете возможностей, кто-то находит их уже сегодня и реализует ваши мечты и планы вместо вас. Поэтому нужно принимать рисковые решения, идти в новое и тестировать прямо сейчас.

Приступая к работе на рынке другой страны, мы не только имеем возможность привлечь новых клиентов. Прежде всего мы учимся благодаря нашим зарубежным партнерам, благодаря клиентам, которые имеют другие требования и привычки, благодаря предпринимателям, которые уже работают на этом рынке. Чтобы работать в Польше, мы должны по-новому взглянуть на нашу логистику и процессы. Нам нужно усвоить множество новых для нас правил, научиться работать с таможней, оформлять документы, быстро паковать и доставлять заграничные отправления.

Вячеслав Климов, совладелец Новой почты

Для работы за границей мы разрабатываем новые технологии, которые потом будем внедрять и в Украине. Например, в Польше уже тестируется новое современное мобильное приложение, которое позже планируем применить и у нас. Польские отделения имеют особый дизайн, и его мы также планируем воспроизводить для обновления отделений в Украине.

Для цифрового управления логистическим бизнесом за границей мы разработали совершенно новый софт, систему Shipment. Она является мультиплатформенным решением с интерфейсами для любого сотрудника фронтлайна или бэк-офиса — отделения, терминала, адресной доставки, офиса поддержки. Shipment, многоязычный и работающий в любой стране, куда зайдет Новая почта, родился из программы, которую мы используем в Украине. Но при работе над системой мы отточили навыки быстрой разработки и запуска сложного программного продукта.

Непростые 22 года, в течение которых существует компания, показали: Новая почта может работать в любых условиях. Но сейчас успешный бизнес, работающий и развивающийся — это еще важнее, чем когда-либо. Сильная экономика является основой обороноспособности нашей страны, следовательно, залогом нашей победы. А после победы активные предприниматели станут главной движущей силой восстановления страны и превращения ее в богатое, сильное, процветающее государство. В то место, где хочется жить и куда хочется вернуться.