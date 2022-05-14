Путин и сожженная Москва или пес Патрон? Укрпошта предлагает выбрать дизайн новой военной почтовой марки 14 мая, 21:07 Цей матеріал також доступний українською Марка Русскій воєнний корабль… ВСЬО! (Фото:Игорь Смелянский / Facebook)

После выпуска марки Русский военный корабль, иди ***! Укрпошта начала голосование по определению тематики следующей почтовой марки Украины времен военного положения.

Война России против Украины — главные события 14 мая

Тему новой марки выберут голосованием на официальных страницах Укрпошты в социальных сетях и приложении Дія.

Как сообщили в компании, голосование продлится до 21 мая включительно.

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Тематика, которая наберет самое большое количество голосов, станет темой нового почтового выпуска Укрпошты времен военного положения, заявили в компании.

«Для разработки эскиза почтовой марки на определенную народным голосованием тематику Укрпошта объявила открытый конкурс для всех желающих. Право определить лучший эскиз также будет предоставлено общественности», — добавили в компании.

На выбор респондентов Укрпошта предлагает пять тем:

— Героям Слава! (посвящена Вооруженным Силам Украины)

— Путин, Москва пылает, Гаага ждет

— Самая известная собака в мире — пес Патрон

— Песня Ой, у лузі червона калина

— Доброго вечора, ми з України!

Результаты народного голосования будут обнародованы 22 мая на официальной странице Укрпошты в Facebook.

«Введение в обращение четвертой почтовой марки Украины времен военного положения планируется в июне-июле. Тираж и номинальная стоимость почтовой марки будут сообщены дополнительно», — заявили в компании.

Как сообщалось, Укрпошта выпустила миллион почтовых марок Русский военный корабель, иди ***!, которые сразу начали пользоваться ажиотажным спросом.

22 апреля компания анонсировала выпуск второй марки из этой серии, которая будет называться Русскій воєнний корабль… ВСЬО! — тиражом 5 млн экземпляров.

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