Путин и сожженная Москва или пес Патрон? Укрпошта предлагает выбрать дизайн новой военной почтовой марки
Марка Русскій воєнний корабль… ВСЬО! (Фото:Игорь Смелянский / Facebook)
После выпуска марки Русский военный корабль, иди ***! Укрпошта начала голосование по определению тематики следующей почтовой марки Украины времен военного положения.
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Тему новой марки выберут голосованием на официальных страницах Укрпошты в социальных сетях и приложении Дія.
Как сообщили в компании, голосование продлится до 21 мая включительно.
Тематика, которая наберет самое большое количество голосов, станет темой нового почтового выпуска Укрпошты времен военного положения, заявили в компании.
«Для разработки эскиза почтовой марки на определенную народным голосованием тематику Укрпошта объявила открытый конкурс для всех желающих. Право определить лучший эскиз также будет предоставлено общественности», — добавили в компании.
На выбор респондентов Укрпошта предлагает пять тем:
— Героям Слава! (посвящена Вооруженным Силам Украины)
— Путин, Москва пылает, Гаага ждет
— Самая известная собака в мире — пес Патрон
— Песня
— Доброго вечора, ми з України!
Результаты народного голосования будут обнародованы 22 мая на официальной странице Укрпошты в Facebook.
«Введение в обращение четвертой почтовой марки Украины времен военного положения планируется в июне-июле. Тираж и номинальная стоимость почтовой марки будут сообщены дополнительно», — заявили в компании.
Как сообщалось, Укрпошта выпустила миллион почтовых марок Русский военный корабель, иди ***!, которые сразу начали пользоваться ажиотажным спросом.
22 апреля компания анонсировала выпуск второй марки из этой серии, которая будет называться Русскій воєнний корабль… ВСЬО! — тиражом 5 млн экземпляров.
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