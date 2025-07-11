Инвестиция на 240 миллионов евро. Европейские компании объединили усилия для строительства под Киевом уникального завода

На фото «URC 2025 Cooperation Agreement (1−2)» слева направо: — Филипп Циппе, CEO Zippe Industrieanlagen GmbH — Штефан Майндел, CEO Horn Glass Industries — Игорь Лиски, CEO NovaSklo и основатель EFI Group — Альберто Масоэро, исполнительный директор по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию — Flat Glass, Bottero S.p.A. (Фото: NovaSklo)

Во время международной конференции Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 в Риме был подписан договор о взаимодействии между украинским проектом NovaSklo и тремя ведущими европейскими компаниями-производителями оборудования: Horn Glass Industries AG (Германия), Zippe Industrieanlagen GmbH (Германия) и Bottero S.p.A. (Италия).

Как сообщили NV Бізнес в пресс-службе NovaSklo, договор закладывает основу для стратегического партнерства в рамках NovaSklo Project. Партнеры совместно будут работать над инжинирингом, проектным сопровождением и подготовкой к изготовлению оборудования для NovaSklo, первого в Украине высокотехнологичного завода по производству флоат-стекла.

Реклама

Проект привлекает более 240 млн евро инвестиций и реализуется по инициативе инвестиционной компании EFI Group и при поддержке UkraineInvest и Министерства экономики Украины. Завод по изготовлению стекла планируют построить в Киевской области до 2028 года.

«Восстановление Украины должно основываться на современной промышленности и партнерствах, которые приносят технологии, опыт и взаимный рост. Убежден, что NovaSklo станет основой устойчивого развития строительной индустрии в Украине. Наше комплексное стратегическое партнерство прекрасный пример того, что инвестировать в Украину нужно уже сейчас», — поделился Игорь Лиски, CEO NovaSklo, основатель EFI Group.

NovaSklo является главным разработчиком проекта и отвечает за координацию всех этапов и интеграцию вкладов партнеров в стратегию развития завода. Horn Glass Industries, Bottero и Zippe уже начали предоставление инженерных и проектных услуг, включая техническое проектирование, конфигурацию оборудования и инженерную экспертизу каждый в своем направлении.

«Мы гордимся возможностью принять участие в этом инновационном проекте. NovaSklo Project соответствует нашим стандартам инноваций и качества, и мы готовы предоставить наш опыт в создании самых эффективных решений для производства флоат-стекла», — отметил Stephan Meindl, CEO Horn Glass Industries.

Проект NovaSklo станет эпицентром трансформации смежных отраслей и укрепления индустриального развития Украины. Завод позволит сократить зависимость от импорта листового стекла и создаст основу для экспорта высококачественной продукции. Производственные мощности предприятия составят 24.8 млн м2 стекла в год. Завод будет использовать собственное месторождение кварцевого песка, показатели качества которого являются лучшими в стране именно для изготовления сверхпрозрачного конструкционного флоат-стекла. Сейчас команда уже оформила земельный участок для производства и подписала договор с генеральным проектировщиком.

«Наш 60-летний опыт во всех секторах стекольной промышленности и уникальная специализация на автоматизации производственных процессов делают нас надежным партнером. Уверен, что наша экспертиза поможет создать завод мирового класса, который станет катализатором для развития всей стекольной индустрии в регионе», отметил Alberto Masoero, Executive Director Sales, Marketing & After Sales — Flat Glass Bottero.

Этот многосторонний договор предусматривает предоставление технического консалтинга, инженерной поддержки и разработку конфигураций оборудования на этапе планирования и проектирования завода. Окончательные условия поставки оборудования и технологий будут определены в отдельных коммерческих соглашениях.

«Как мировой лидер в производстве оборудования для обработки шихты и стеклянного боя с более чем 100-летним опытом, мы видим в NovaSklo идеальную возможность продемонстрировать нашу экспертизу в автоматизации. Мы объединились в профессиональную команду партнеров для того, чтобы сделать один из самых эффективных заводов в Европе и продолжать развивать нашу отрасль», — добавил Philipp Zippe, CEO Zippe.

Ольга Батова, CEO инвестиционной компании EFI Group, также отметила, что команда уже имеет договоренность о техническом партнерстве со стратегом — одним из ТОП-3 производителей флоат-стекла в мире, и в ближайшее время ожидает подписания соглашения.

NovaSklo — украинская компания, реализующая проект создания первого в Украине высокотехнологичного завода по производству флоат-стекла в Киевской области. Проект поддерживается EFI Group и реализуется в партнерстве с ведущими европейскими производителями оборудования для производства листового стекла флоат методом.

Horn Glass Industries AG — немецкий эксперт по технологиям плавления стекла, который производит и поставляет оборудование для производства флоат-стекла, контейнерного и специального стекла. Компания отличается высоким уровнем вертикальной интеграции, что позволяет ей предлагать комплексные решения от отдельных компонентов до заводов под ключ.

Zippe Industrieanlagen GmbH — ведущий мировой производитель технологий и оборудования для подготовки шихты и переработки стеклобоя для стекольной промышленности. Компания имеет более 100-летний опыт в проектировании и внедрении решений для автоматизации и энергоэффективности производства стекла. Реализовано более 700 проектов по всему миру, в том числе в партнерстве с крупнейшими производителями стекла в Европе, Азии, Америке и Африке.

Bottero S.p.A. — итальянский лидер в производстве высокотехнологичного оборудования для стекольной промышленности, известный своими инновационными решениями в области автоматизации и обработки стекла. Итальянская компания работает более 60 лет и представлена в более чем 100 странах мира. Компания известна своими инновационными технологиями, надежностью оборудования и гибкостью решений, позволяющих клиентам оптимизировать производственные процессы и повышать эффективность.

Ранее сообщалось, что на Киевщине до 2028 года построят первый в Украине завод по производству флотированного (листового) стекла.