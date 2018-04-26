Новая почта запустит авиадоставку из США

Компания пока откладывает покупку собственного самолета для осуществления авиарейсов

Оператор экспресс-доставки Новая почта планирует создать собственный авиамаршрут для доставки посылок из США.

Об это рассказал совладелец Новой Почты Вячеслав Климов в интервью ЦТС.

По его словам, сейчас компания активно тестирует авиадоставку с целью увеличить скорость.

"С ростом международной доставки нам потребуется собственный line-haul между Украиной и США. Со временем мы будем загружать несколько самолетов в неделю, которые будут везти только посылки НП", - сообщил Климов.

Авиарейсы будут выполняться несколько рейсов еженедельно. При этом, Новая почта пока не планирует покупать собственный самолет.

Отметим, что в феврале 2017 года второй сооснователь и совладелец компании Владимир Поперешнюк заявлял, что компания в ближайшем будущем намерена создать собственный авиапарк.

Новая почта - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году. Сеть компании состоит из более 2,3 тыс. отделений по всей Украине.