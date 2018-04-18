Новая почта ввела новую услугу

Стоимость услуги к уплате за одну экспресс-накладную не должна превышать 500 грн

Оператор экспресс-доставки Нова почта с 16 апреля внедрила сервис Плати позже, в рамках которого клиент может отсрочить оплату доставки и дополнительных услуг на срок до 10 календарных дней с даты получения отправления.

Об этом сообщили в компании, передает ЦТС.

Воспользоваться этим сервисом может любой клиент. Необходимо, чтобы услуга доставки предоставлялась в отделении компании, а отправление при этом уходило на адрес получателя.

Кроме того, доставка должна быть заказана по адресу отправителя и направлена на адрес получателя, который является плательщиком услуг по наличной форме расчета.

Стоимость услуги к уплате за одну экспресс-накладную не должна превышать 500 грн.

Отметим, что ранее учасники розричного рынка рассказали, что Новая почта прекратила предоставлять адресную доставку с оплатой при получении товара.

Кроме того, компания решила обновить тарифы на основные и дополнительные услуги, а также на дополнительные услуги и упаковки.

Новая почта - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году. Сеть компании состоит из более 2,3 тыс. отделений по всей Украине.