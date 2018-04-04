Новая Почта рассказала, на что потратит €10 млн от ЕБРР

Компания Новая Почта получит кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на строительство сортировочного терминала в Хмельницком.

Решение о предоставлении финансирования принято советом директоров ЕБРР 9 января 2018 года, передает агентство Интерфакс-Украина.

Новый терминал планируется оснастить современным оборудованием, его средняя пропускная способность превысит обычную втрое - до 8,5 тыс. посылок в час. Общая мощность сортировки составит 18 тыс. отправлений в час.

Терминал планируется построить в течение года.

По словам финансового директора группы компаний Новая Почта Петра Фокова, компания решила использовать кредитные средства для повышения эффективности операций, в частности, за счет автоматизации и введения современных технологий, требующих создания современной инфраструктуры. Финансирование представляет собой мультивалютный кредит сроком на семь лет.

Компания отметает, что реализация проекта строительства терминала в Хмельницком даст возможность повысить эффективность загрузки автомобилей на 20% и снизить выбросы в атмосферу на 1,2 тыс. тонн в год.

"Наша стратегия на ближайшие пять лет - принципиально обновить инфраструктуру компании для качества и скорости. В наших планах построить современные автоматизированные сортировочные терминалы в семи ключевых городах Украины. Первым мы выбрали Хмельницкий, поскольку это транспортный узел национального масштаба, транзитный пункт между западным регионом и остальной страной",- сказал совладелец Новой Почты Вячеслав Климов.

Новая Почта - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году. Сеть компании состоит из более 2,3 тыс. отделений по всей Украине. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений, из которых более 5 млн составили международные.