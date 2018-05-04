Новая почта раскрыла подробности иска против НБУ

Компания Новая Почта, которая подала иск к Национальному банку (НБУ), считает, что принятием постановления №138 о выдаче Укрпочте лицензии на перевод средств, регулятор вышел за рамки предусмотренных законом полномочий.

Об этом сообщили FinClub в компании.

"На уровне закона предусмотрено полномочие НБУ выдавать лицензии на перевод средств только небанковским финучреждениям и в то же время не предусмотрены полномочия НБУ на определение права субъектов хозяйствования, которые не являются финучреждениями, предоставлять финансовую услугу по переводу средств", - считают в Новой почте.

Новая почта - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году. Сеть компании состоит из более 2,3 тыс. отделений по всей Украине. Автопарк компании насчитывает свыше 3,6 тыс. автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.

Компания заявляет, что данное постановление противоречит закону О платежных системах и переводе средств в Украине. Законом предусмотрена возможность выступать участником платежных систем только банкам и небанковским финучреждениям, но Укрпочта не является таким учреждением.

В компании уверены, что данным постановлением НБУ также нарушил принятие нормы Хозяйственного кодекса относительно ограничения монополизма и содействие состязательности в сфере хозяйствования.

"Нарушения НБУ проявляются в том, что регулятор предоставил возможность одному оператору почтовой связи предоставлять финансовую услугу по переводу средств", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в компании, постановление №138 противоречит закону О почтовой связи, в котором предусмотрено, что национальному оператору предоставляются исключительные права в сфере предоставления услуг почтовой связи. "Возможность предоставления национальному оператору исключительных прав в других сферах, в частности, в сфере предоставления финансовых услуг законом не предусмотрена", - отмечают в Новой почте .

"При таких условиях постановление №138, по нашему мнению, должно быть признано недействительным", - добавили в компании.

Напомним, что в апреле НБУ предоставил Укрпочте лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

На сегодняшний день лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов имеют 61 небанковское финансовое учреждение, а теперь и национальный оператор почтовой связи Укрпочта.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании состоит из 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.