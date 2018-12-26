Новая почта подписала контракт с IKEA на пять лет Сегодня, 11:53 1599 Цей матеріал також доступний українською IKEA будет пользоваться услугами компании НП Логистик

Группа Новая почта подписала пятилетний контракт с IKEA.

Как говорится в сообщении компании, НП Логистик будет предоставлять шведской компании логистические услуги, в том числе хранения и комплектация заказов для ее нового магазина городского формата (Сity store) в Киеве.

Отмечается, что НП Логистик специализируется на хранении товаров на складах, комплектации и отправке заказов получателю. Клиент может сделать любой заказ в интернет-магазине. Магазин же не хранит товары на своем складе, а пользуется услугам компании НП Логистик.

Таким образом, он экономит на содержании складских помещений и штате сотрудников, а клиент получает гарантированно лучший сервис доставки.

Ранее компания IKEA сообщила, что откроет свой первый магазин в Украине летом 2019 года в киевском торгово-развлекательном центре Ocean Mall.Его площадь составит около 6 тыс. кв. м, а ассортимент будет включать мебель и аксессуары.

IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, первый собственный магазин компании открылся в 1958 году. На конец августа 2018 года ритейлер управлял 403 магазинами в 49 странах мира. Продажи IKEA в период с сентября 2016 года по август 2017 года составили €38,3 млрд, сообщает компания на официальном сайте. За этот же период магазины сети посетили 936 млн человек. В Украине бренд IKEA зарегистрирован с 1994 года и принадлежит нидерландской компании Inter IKEA Systems. С 2014 года компания стала владельцем бренда с надписью на кириллице и новых графических изображений на английском.