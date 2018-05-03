Новая почта подала в суд на НБУ из-за Укрпочты

Новая почта подала в суд на Национальный банк (НБУ) с требованием признать незаконным постановление НБУ о выдаче Укрпочте лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Соответствующий иск зарегистрирован Окружным административным судом Киева 2 мая, передает FinClub.

На сегодняшний день лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов имеют 61 небанковское финансовое учреждение, а теперь и национальный оператор почтовой связи Укрпочта.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании состоит из 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

Также НБУ зарегистрировал договоры об участии Укрпочты в международных платежных системах.

Новая почта - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году. Сеть компании состоит из более 2,3 тыс. отделений по всей Украине.