Новая почта откроет отделения нового формата в крупной сети гипермаркетов

Нова Пошта открывает во всех 26 гипермаркетах Ашан Украина мини-отделения, оснащенные почтоматами последнего поколения.

Об этом сообщили в почтовом операторе, передает ЦТС.

В свою очередь, Ашан через почтоматы будет выдавать своим клиентам заказы на непродовольственные товары, заранее оформленные через электронный канал продаж.

В Новой почте отмечают, что отделения в гипермаркетах смогут обеспечить быстрый сервис и предоставят возможность самообслуживания.

Отметим, что ранее Ашан договорился с Новой почтой о доставке товаров.

Новая почта - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году. Сеть компании состоит из более 2,3 тыс. отделений по всей Украине. Автопарк компании насчитывает свыше 3,6 тыс. автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.

Сеть магазинов Auchan присутствует в 16 странах мира. Владельцем Auchan Group является Ассоциация семьи Мюлье (Франция). В Украине компания существует с 2008 года и в настоящее время насчитывает 22 магазин в девяти городах, а также электронную коммерцию в Киеве и регионе.