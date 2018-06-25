Новая почта откажется от почтоматов Приватбанка

Компания планирует ввести в работу более 1000 зон самообслуживания

Новая почта решила прекратить сотрудничество с провайдером почтоматов в отделениях Приватбанка - Виена-Автолиниг и будет развивать собственную сеть.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее Новая почта развивала собственную сеть почтоматив параллельно с использованием почтоматов сети Приватбанка. Однако доступ к последним был ограничен из-за режима работы отделений банка - преимущественно до 18:00.

Отмечается, что сеть почтоматов в рамках зон самообслуживания Новой почты сегодня насчитывает 46 единиц.

В 2018-2019 годах компания планирует ввести в работу более 1000 зон самообслуживания как в собственной сети, так и на внешних локациях.

Отметим, что Новая почта откроет во всех 26 гипермаркетах Ашан Украина мини-отделения, оснащенные почтоматами последнего поколения

Новая почта - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году. Сеть компании состоит из более 2,3 тыс. отделений по всей Украине. Автопарк компании насчитывает более 3,6 тыс. автомобилей. В 2017 году компания доставила более чем 145 млн отправлений.