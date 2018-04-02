Новая почта отказалась от одной из своих услуг - СМИ

Новая почта не предоставляет адресную доставку с оплатой при получении товара.

Об этом рассказали участники розничного рынка, пишет Retailers.

Кроме того, по данным издания, логистический оператор начал уведомлять партнеров, что рассматривает возможность о полном отказе от этой услуги.

"Способ оплаты наличными от Новой почты при получении посылки, доставленной курьером, перестал работать в прошлый понедельник (19 марта - ред.). Длилось это неделю", - рассказала Chief Customer Officer онлайн-магазина modnakasta Наталия Назарчук.

В самой компании пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, отметив, что в ближайшее время пользователи, смогут осуществить платеж онлайн - Новая почта запустит все услуги, в том числе финансовые, в мобильном приложении, личном кабинете и на сайте.

В компании не указали сроков запуска. Однако участники рынка рассказывают, что Новая почта даже не начала тестирование такой услуги.

Новая почта - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году. Сеть компании состоит из более 2,3 тыс. отделений по всей Украине.