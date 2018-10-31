Новая Почта обвинила Укрпочту в ограничении конкуренции

Новая Почта может лишиться отправлений весом до 2 кг и посылок до 10 кг

Совладелец компании Новая Почта Вячеслав Климов заявил, что проект закона О почтовой связи устанавливает монополию Укрпочты на услуги по пересылке отправлений весом до 2 кг и посылок весом до 10 кг.

Об этом он пишет в своей колонке на ЭП.

По его словам, в проекте закона все наиболее выгодные почтовые услуги отнесли к универсальным, которые может предоставлять только государственный оператор.

"Что же плохого в этом законопроекте? Да почти ничего – просто монополия Укрпочты на весь рынок электронной коммерции и все документы, которыми обмениваются компании. Монополия может распространиться на услуги по пересылке отправлений весом до 2 кг и посылок весом до 10 кг", – сетует Климов.

Он отмечает, что если другим логистическим компаниям останутся только посылки без объявленной стоимости весом более 10 кг, то они не будут иметь шансов выдержать конкуренцию с национальным монополистом.

Новая Почта – один из крупнейших операторов на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году. Сеть компании состоит из более 2,3 тыс. отделений по всей Украине. Автопарк компании насчитывает более 3,6 тыс. автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.

"Нельзя допустить, чтобы законопроект был принят в текущей редакции. Потому что это просто рейдерство – увидели развитую индустрию и решили забрать ее под контроль. Очень похоже на обыски в ИТ-компаниях, как по мне", – резюмировал совладелец Новой Почты.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность. Сеть компании насчитывает 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

В 2017 году Укрпочта получила 203 млн грн убытка и увеличила чистый доход на 19,6% – до 5,5 млрд грн в сравнении с 2016 годом.