Новая почта начала тестировать новый способ доставки

Новая почта тестирует возможность доставки почты с помощью полноценных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом заявил соучредитель компании Вячеслав Климов, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Сейчас наши ребята тестируют доставку беспилотником. Это будет не игрушечный беспилотник, а визуально настоящий небольшой самолетик, который будет просто быстро доставлять почту между городами", - сказал он.

По словам Климова, вполне вероятно, что со временем в структуре Новой почты появится инжиниринговая компания, которая займется этими вопросами.

Напомним, что Укрпочта рассчитывала запустить пилотный проект по доставке посылок дронами еще в 2016 году. Предприятие тогда избрало для тестирования дроны израильской компании Flytrax, которые могут доставлять посылки весом до 3кг на расстояние до 23 км со скоростью до 70 км/ч.

Новая почта - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году. Сеть компании состоит из более 2,3 тыс. отделений по всей Украине. Автопарк компании насчитывает свыше 3,6 тыс. автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.