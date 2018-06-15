Новая платформа Фокстрот: стильным быть выгодно

В 2018 году Фокстрот начал рестайлинг и с начала года уже провел обновление стиля в 6 магазинах и открыл 5 новых магазинов сети в новом стиле

Потребительские рынки сегодня отражают то, как быстро сокращается разница между Украиной и ведущими мировыми державами по потребительским настроениям. Жители Украины становятся все более и более требовательными, совершая покупку. Они много ждут и от производителей, и от поставщиков товаров и услуг. И это нормально, поскольку наша страна входит в период жесткой конкурентной борьбы компаний за каждого клиента.

Сегодняшний покупатель практически всегда имеет широкое поле для выбора и сравнения, и, наряду с ценой, одним из главных факторов, оказывающих влияние на этот выбор, становится комфорт и позитивные эмоции при покупке.

На рынке бытовой техники и электроники эта тенденция прослеживается еще ярче, ведь это не совсем обыденная покупка, и человек, выкладывающий за смартфон, холодильник или пылесос немалые деньги, вправе ожидать, что эта покупка доставит ему удовольствие. Причем речь идет не только о пользовании товаром, но и о самом процессе покупки.

Стоит сказать, что этот процесс становится все более и более технологичным. Если ранее выбор делался исключительно в магазине, перед живой витриной, а главным источником знаний служили консультанты, рекомендации родственников и знакомых, а также телевизионная или наружная реклама, то сейчас все изменилось.

Многие покупают товар исключительно онлайн, и практически все выбирают и сам товар, и место покупки, используя смартфон или компьютер.

Значит ли это, что в ближайшем будущем традиционные магазины закроются, уступив место виртуальной покупке? Опыт Европы, Америки, Азии показывает, что нет. Доля онлайн покупок там выше, чем у нас, но она достаточно стабильна.

«Это удачная маркетинговая стратегия, направленная на развитие культуры шопинга и отдыха для всей семьи. В такой концепции бренд «Фокстрот» становится источником добрых эмоций и человеческих ценностей – радости от покупки, уникальности и важности каждого посетителя. Важно развивать эту концепцию и дальше, и мы намерены поддержать и ускорить темпы рестайлинга «Фокстрота» во второй половине 2018 года», - Геннадий Выходцев, соучредитель Группы компаний «Фокстрот»

Почему так происходит? Ровно потому, что покупка – это не только рациональный шаг, но и удовольствие. Не зря о шоппинге часто говорят, как о полноценном увлечении, лекарстве от депрессии, и источнике удовольствия. Не зря, торгово-развлекательные центры собирают миллионы людей, желающих хорошо провести время, и совместить несколько удовольствий, одним из главных среди которых остается покупка.

Не удивительно, что в 2018 году Фокстрот запустил программу обновления магазинов с тем, чтобы дать клиенту оптимальный опыт. Уже открылось пять совершенно новых объектов, а еще шесть были полностью изменены в соответствии с пожеланиями клиентов. Новые магазины уже работают в Киеве, Днепре, Львове, Харькове, Одессе, Бердянске, Северодонецке. Вскоре откроются новые объекты в Запорожье, Кропивницком, Николаеве, Белой Церкви и других городах Украины. Всего до конца года появится около сорока новых, что называется «с иголочки» магазина.

Современный магазин должен быть действительно современным, и, главное, иметь свое лицо. Поскольку покупка для человека – это праздник, приходя в магазин, он должен попадать не совсем обычный мир, а в пространство, где он получает удовольствие и выходит за рамки будней.

Неудивительно, что новый формат магазинов Фокстрот не просто удобен. Да, в нем есть удобная точка выдачи интернет-заказов, в нем можно получить на руки полностью готовую к употреблению технику, настроенную и снабженную всеми установками. В нем легко получить кредит на товар, благодаря отлаженной работе банков и финансового брокера. В нем можно отдохнуть за чашечкой кофе в уютном лаунже, или поиграть в игры. В нем можно получить исчерпывающую консультацию по любому товару от сотрудника.

Но это не самое главное. Главное, что в обновленном Фокстрот вас ждет другой мир. Покупатель, проходя в торговый зал, словно оказывается в другой стране. Это Лондон, а может Эдинбург, или Кардифф. Тут тартан в качестве узора, фирменные красные телефонные будки, с которыми можно сделать селфи, волынки, британские романы на полках, и совершенно особая атмосфера.

В магазинах Фокстрот покупатель действительно может, пусть и временно, нырнуть в другую реальность, и вынырнуть оттуда с выгодной покупкой и улыбкой на лице. Новый формат розничного ритейла должен быть не только функциональным, но и, в первую очередь, эмоциональным, ведь покупка ноутбука, стиральной машины или плиты для человека – это настоящий праздник. И Фокстрот старается соответствовать ожиданиям от этого праздника.

Это предположение подтверждается и цифрами. Обновленные магазины Фокстрот демонстрируют рост в товарообороте в полтора раза более высокий, нежели сеть в целом. И это показатель того, что стильным быть не только модно, но и выгодно.