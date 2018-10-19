Новая компания Нафтогаза начала поставки газа

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Нафтогаз Трейдинг заключила первые договоры и осуществила поставки природного газа
Фото: НВ

Нафтогаз Трейдинг заключила первые договоры и осуществила поставки природного газа

Газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг, которая является 100%-й "внучкой" НАК Нафтогаз Украины, заключила первые договоры купли-продажи природного газа и осуществила его поставки.

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза Украины.

"Нафтогаз Трейдинг 12 октября заключил первые договоры купли-продажи природного газа в формате новой модели реализации. По всем заключенным договорам уже произведены поставки потребителям", - говорится в сообщении.

Формирование цены предусматривает возможность изменения стоимости газа несколько раз в день согласно изменению цены на европейском рынке и колебаниям курса гривны.

Также отмечается, что новая модель реализации газа будет удобной как для поставщика, так и для потребителя.

"Ее внедрение будет способствовать развитию украинского газового рынка и приведению его к мировым стандартам", – отметил главный исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.

Напомним, что годом ранее НКРЭКУ выдала лицензию на поставку газа газопоставляющей компании Нафтогаз Украины. Дочерней компании НАК - Газ Украины - принадлежит 100% всех трех компаний.

В начале сентября Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, выдала газопоставляющей компании Нафтогаз трейдинг лицензии на поставку природного газа.

 

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