Новая битва за бренд. Оболонь судится с ППБ за алкогольный лимонад

Один из крупнейших в Украине производителей пива и напитков – корпорация Оболонь просит суд запретить львовской пивоваренной компании – Перша приватна броварня (ППБ) –использовать наименование хард-лимонада (смесь лимонада с алкоголем) Hard Citrus.

Соответствующее дело было открыто Хозяйственным судом Львовской области 10 сентября, передают Українські Новини.

Корпорация Оболонь производит пиво, безалкогольные и слабоалкогольные напитки, минеральную воду, снэки, является крупнейшим в стране экспортером пива. В ее состав входят главный завод в Киеве и девять предприятий в регионах страны. Конечным бенефициаром Оболони является Александр Слободян. В 2017 году Оболонь получила 288,8 млн грн чистой прибыли против 219,4 млн грн чистого убытка годом ранее.

Основные бренды – Оболонь, Carling, Zlata Praha, Hike premium, Zibert, Keten, Hardmix, BeerMix, Десант, Жигулевское, Живчик, Оболонська, Прозора. Корпорация также выпускает слабоалкогольные напитки Rio, Джин-тоник, Водка лайм, Виски Вишня, Ром-кола, Бренди-кола, Ciber.

По мнению Оболони, название похоже на ее собственную торговую марку – Hardmix Citrus.

Согласно доводам Оболони, использование ППБ схожего наименования своей продукции той же категории напитков "вводит потребителя в заблуждение, и он может перепутать два этих продукта".

В связи с этим Оболонь требует запретить маркировку Hard Citrus на продукции ППБ, а также снять с производства и уничтожить всю этикетку, контрэтикетку и другую упаковку продукции, которая содержит наименование Hard Citrus.

Напомним, что ранее Оболонь подала в суд на предпринимателя за торговую марку Аквабаланс.

Перша приватна броварня создана в 2004 году Андреем Мацолой и его семьей. Осуществляет управление двумя пивзаводами – во Львове и Радомышле в Житомирской области суммарной мощностью 2,4 млн гектолитров пива в год. Согласно данным госреестра, собственником украинской компании выступает кипрская Бонетен Лимитед. Крупнейшим акционером компании и ее СЕО является Андрей Мацола, второй по величине пакет принадлежит ЕБРР. Остальные акции распределены между концерном OeTTINGER и управляющими партнерами группы OASIS.

Портфель брендов компании включает в себя пивные марки Перша приватна броварня. Бочкове, Авторское, StareMisto, Жигули Барное, Oettinger, CervenaSelka, Bavaria, Галицкая корона и другие, а также две марки кваса Львовский и Древлянский.