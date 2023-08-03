Даже из дома выходить не надо. Нова пошта запустила в Литве услугу адресного забора посылок 3 августа, 15:45 Нова пошта запустила услугу курьерского забора посылок в Литве (Фото:Пресс-служба Новой пошты)

Группа компаний Нова пошта запустила в Литве возможность вызвать курьера по адресу и отправить документы и посылки до 30 кг в Украину, не выходя из дома.

Курьера можно вызвать на любой адрес по всей территории Литвы, даже там, где еще нет отделений Nova Post, сообщили в Новой поште.

Вызов стоит 3,5 евро дополнительно к стоимости доставки в Украину.

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Для того, чтобы вызвать курьера в Литве необходимо:

— подготовить и упаковать вещи в коробку самостоятельно;

— заполнить заявку на вызов курьера на сайте Nova Post, в мобильном приложении или в бизнес-кабинете;

— в заявке нужно заполнить содержимое отправления, объявленную или рыночную стоимость каждой вещи — если реальная стоимость будет отличаться от объявленной, таможенная служба может сделать переоценку и начислить дополнительные таможенные платежи получателю;

— оплатить заказ онлайн;

— получить на e-mail подтверждение заявки и время прибытия курьера;

— передать курьеру отправление в закрытом виде, курьер на месте распечатает и наклеит маркировку на посылку.

Отследить отправление можно через трекинг на сайте и в мобильном приложении Новой пошты.

Как добавили в Новой поште, чаще всего украинцы отправляют пищевые продукты в заводской упаковке общей массой до 10 кг, парфюмерно-косметическую продукцию, БАДы, средства бытовой химии, одежду и обувь, новые аккумуляторы и батареи и тому подобное.

Как сообщалось, в июле Нова пошта начала забирать посылки курьерами в Чехии.