Проект с партнерами. Нова пошта в Чехии будет доставлять посылки в почтоматы и пункты выдачи 11 июля, 12:16 Нова пошта запустила услугу доставки в почтоматы в Чехии (Фото:Пресс-служба Нова пошта)

Нова пошта запустила услугу доставки в почтоматы и пункты выдачи в Чехии.

Теперь доставку документов и посылок весом до 10 кг из Украины в Чехию можно заказать не только на адрес получателя или в отделение Nova Post, но и в 2700 партнерских почтоматов и пунктов выдачи, сообщил почтовый оператор.

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Отправление можно оформить как из Украины, так и в отделении Nova Post в Праге с доставкой в почтомат или пункт выдачи в любом городе в Чехии. Срок доставки из Украины в почтомат или пункт выдачи в Чехии — от 5 рабочих дней. Срок хранения посылки в почтомате — 3 суток, а дальше она будет переадресована на отделение Nova Post. В пункте выдачи посылка может ждать получателя 5 суток.

«Мы стремимся стать еще ближе к нашим клиентам, где бы они ни находились, а значит благодарны партнерам GLS и Alza за быструю интеграцию и направленность на удовлетворение потребностей пользователей. Теперь украинцам, проживающим по всей территории Чехии, кроме отделений Nova Post и адресной доставки, доступны более 2700 партнерских почтоматов и пунктов выдачи. Благодаря этому партнерству посылки в Чехии можно получать 24/7, рядом с домом и в комфортное время», — прокомментировал Владимир Стеренчук, СЕО Nova Post в Чехии.

Максимальный размер отправления в почтомат — 50×50×50 см, в пункт выдачи — 100×50×50 см.

Стоимость доставки из Украины в Чехию в пункты выдачи GLS и почтоматы AlzaBox остаются на уровне тарифа на доставку в отделение Nova Post в Чехии:

— документы — 250 грн;

— посылки до 2 кг — 400 грн;

— посылки до 10 кг — 600 грн

Стоимость доставки в почтомат или пункт выдачи между городами в Чехии:

— документы — 60 CZK (актуальный курс: 1 чешская крона=1,7 грн);

— посылки до 2 кг — 70 CZK;

— посылки до 10 кг — 110 CZK.

Для того, чтобы получить посылку в почтомате AlzaBox необходимо:

— на дисплее почтомата ввести код авторизации из SMS или электронного письма;

— после ввода кода авторизации откроется ячейка;

— забрать посылку;

— плотно закрыть ячейку почтомата.

Чтобы получить посылку в пункте выдачи GLS необходимо лишь назвать PIN-код из SMS-сообщения.

Как сообщалось, Нова пошта открыла уже два отделения в Чехии.