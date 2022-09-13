Балаклея и не только. Нова пошта и Укрпошта возобновляют работу в Харьковской области 13 сентября, 17:28 Нова пошта возобновляет работу на освобожденных территориях в Харьковской области (Фото:Владимир Поперешнюк via Facebook)

Нова пошта к 1 октября возобновит работу 80% отделений на освобожденных территориях Харьковской области. Укрпошта открыла передвижные отделения в Балаклее (обновлено).

Об этом в Facebook написал сооснователь компании Владимир Поперешнюк.

«Всего под оккупацией в Харьковской области находились 170 отделений. Уже к 1 октября мы откроем 80% сети, в течение 30 последующих дней восстановим 120%», — написал сооснователь компании.

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Поперешнюк уточнил, что компания увеличит и улучшит довоенную сеть.



В частности, Нова пошта уже возобновила работу отделение в Чугуеве. Также с 12 сентября в освобожденной украинскими войсками Балаклие работает мобильное отделение компании.

До конца этой недели компания планирует открыть еще 14 отделений в других деоккупированных городах Харьковской области, добавили в компании.

(Дополнено в 17.00) Также о возобновлении работы в освобожденной Балаклее с 13 сентября заявили и в Укрпоште.

«Передвижные отделения Укрпошты первыми поехали в Граково и Балаклею и начали работу на базе стационарных отделений, работавших там до войны. Уже сегодня сотни пенсионеров получили свои пенсии за май, июль и сентябрь текущего года, которые Укрпошта продолжит выплачивать в течение следующих недель. Позже будут произведены выплачены и за другие месяцы. Пока в Балаклее будут работать три отделения почтовой связи, которые будут предоставлять базовые финансовые услуги», — сообщил национальный почтовый оператор.

Обеспечить связь в Балаклее передвижным отделением Укрпошты удается благодаря терминалам Starlink.

Ранее сообщалось, что почтовый оператор Укрпошта установит в своих отделениях еще 1700 терминалов до конца года.

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