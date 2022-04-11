Не только посылки. Нова пошта возобновила работу в Чернигове — адреса отделений, график работы 11 апреля, 20:32 Цей матеріал також доступний українською Нова пошта вновь заработала в Чернигове (Фото:Нова пошта / Facebook)

Компания Нова пошта возобновила работу восьми отделений в Чернигове.

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Как говорится в сообщении компании от 11 апреля, после деоккупации города Нова пошта возобновила доставку в него и открыла восемь отделений:

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— № 12 (до 30 кг): ул. Циолковского, 4

— № 14 (до 150 кг на одно место), ул. Старобилоуская, 16а

— № 15 (до 30 кг): ул. Мстиславская, 25

— № 16 (до 30 кг): пр. Мира, 194, к. 4

— № 18 (до 30 кг на одно место): ул. Пятницкая, 49

— № 5 (до 30 кг на одно место), пр. Мира, 180

— № 7 (до 30 кг): пр. Мира, 50

— № 8 (до 30 кг на одно место), ул. Пухова, 142

Отделения работают с 9 до 17 по будням и с 9 по 18 по выходным.

«Пока только часть магазинов и аптек возобновили работу в регионе, поэтому черниговцы сейчас могут не только получить посылки от родных в отделениях, а также заказать в интернет-магазинах, возобновивших доставку с Новой почтой, продукты питания, медикаменты, средства гигиены, одежду, зоотовары и другое», — добавили в компании

Полный список магазинов доступен по этой ссылке.

В открытых отделениях Новой пошты по-прежнему можно:

— получить и отправить посылки по Украине и за границу;

— снять наличные с карты;

— пополнить мобильный номер телефона;

— осуществить или получить денежный перевод по Украине или международный от Western Union и RIA.

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