Завоевание Запада. Нова пошта создает отдельную компанию, которая будет управлять экспансией в Европе 12 июля, 15:20 Соучредитель Новой пошты Вячеслав Климов (Фото:Пресс-служба Новой пошты)

Группа компаний Нова пошта создает компанию по управлению экспансией в Европе — Nova Post Europe.

Об этом совладелец Новой пошты Вячеслав Климов заявил в ходе Business Breakfast с Владимиром Федориным.

«У нас будет очередное большое совещание по экспансии, и там будет обсуждаться новая модель управления экспансией. У нас появится, точнее, де-факто уже появляется, новая отдельная компания NovaPost Europe», — сказал Климов.

Видео дня

По его словам, NovaPost Europe будет иметь своего СЕО и отдельный аппарат управления.

«Конечно, там будет тесное взаимодействие с Украиной, но это будет уже отдельный бизнес-юнит», — добавил он.

Климов пока не стал называть главу будущей компании: «Уже есть CEO, однако не могу назвать фамилии, ведь он еще официально не утвержден», однако отметил, что кандидатом является менеджер Новой пошты с опытом работы в компании около 20 лет.

«Создание второй по размеру сети почтоматов в Европе точно на совести этого менеджера», — добавил Климов.

Нова пошта уже работает в Польше, Германии, Литве, Чехии, Молдове и Румынии. Сеть Новой пошты, основанной в 2001 году, насчитывает более 6 тыс. отделений в Украине.

В группу компаний Нова пошта входят украинские и зарубежные компании, в частности Нова пошта, НП Логистик, платежная система NovaPay и Нова пошта Глобал.