Документы и посылки до 30 кг. Нова пошта открыла второе отделение в Чехии 16 июня, 11:10 Второе отделение Новой пошты в Праге (Фото:Нова пошта)

Нова пошта открыла уже второе отделение в Чехии, как и предыдущее, оно расположено в Праге. На очереди — открытие сети в Брно.

Как сообщили в компании, почтовое отделение принимает документы и посылки до 30 кг. Оно расположено по адресу Прага, 186 00 ZaPoříčskou bránou 256/6 и работает ежедневно, без выходных.

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«Расширение сети Nova Post в Чехии — это хорошая новость для украинцев, которые теперь могут быстро отправлять родным посылки и получать их из дома. Также это новые возможности для украинского бизнеса, который может найти новых потребителей как среди местного населения, так и среди мощной украинской диаспоры. Со своей стороны чешские предприниматели открывают для себя 30-миллионный потребительский рынок Украины. В ближайшее время для удобства наших клиентов мы запустим доставку в партнерские почтоматы и пункты приема-выдачи посылок в магазинах, а также адресный забор из любого города Чехии», — прокомментировал Владимир Стеренчук, CEO Nova Post в Чехии.

Как сообщалось, в начале июня в Праге открылось грузовое отделение Nova Post, на котором клиенты могут отправить и получить отправления до 1000 кг. Срок доставки от 5 рабочих дней.