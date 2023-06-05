На очереди еще два. Нова пошта открыла первое отделение в Чехии — адрес, условия доставки 5 июня, 13:46 Первое отделение Nova Post в Праге, Чехия (Фото:Пресс-служба группы компаний Нова пошта)

Группа компаний Нова пошта открыла первое отделение Nova Post в Чехии, в Праге.

Таким образом, Чехия стала четвертой страной ЕС, где появились отделения Nova Post. До этого компания открыла отделения в Польше, Литве и Молдове, сообщили в Новой поште.

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Отделение Nova Post в Праге работает по адресу Pod Višňovkou 1664/29 и ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до 1000 кг для отправки и получения.

«Мы доставим в Чехию любые товары со всего мира в кратчайшие сроки. А также облегчим выход чешских компаний на украинский потребительский рынок, где их ждут более 30 млн клиентов. Уже в этом году мы откроем дополнительные отделения Nova Post в Праге и Брно и инвестируем в развитие компании в Чехии 3 млн чешских крон ($140 тыс., — ред.)», — прокомментировал открытие Вячеслав Климов, совладелец группы компаний Нова пошта.

Отделение открыто для клиентов ежедневно. Срок доставки — от 5 рабочих дней.

Стоимость доставки из Украины в Чехию:

— документы — 250 грн;

— посылки до 2 кг — 400 грн;

— посылки до 10 кг — 600 грн;

— посылки до 30 кг — 1200 грн;

— грузы от 31 кг до 1000 кг — 40 грн за 1 кг веса.

Больше информации можно найти здесь.

Как сообщалось, в мае Нова пошта открыла второе отделение в Литве (первое — в марте).

Также сообщалось, что Нова пошта ищет партнеров для открытия отделений в Германии.