Гданьск и Вроцлав. Нова пошта открыла еще два отделения в Польше, теперь их уже десять — адреса 28 ноября, 13:50 Отделение Nova Post в Гданьске (Фото:Пресс-служба Нова пошта)

Нова пошта открыла отделение в Гданьске и Вроцлаве. Таким образом, в Польше открыты уже 10 отделений Nova Post — в Варшаве, Кракове, Жешуве, Познани, Гданьске и Вроцлаве.

«В каждом из них работают украинцы, которые могут обслуживать как на украинском, так и на польском языках», — сообщили в компании.

Адреса новых отделений:

— Вроцлав: ул. Тшебницкая, 50/1А, 50−231, цифровой адрес 1/50

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— Гданьск: ул. Ракочего, 30, 80−171, цифровой адрес 1/80

В отделениях Nova Post доступны услуги упаковки, отправки в Украину и получение посылок из Украины до 30 кг. Оплатить услуги можно наличными, картой или через бесконтактный расчет: ApplePay или GooglePay.

Срок доставки составляет от 5 дней.

В компании добавили, что до конца года Нова пошта планирует открыть еще 7 почтовых отделений в Польше.

Адреса и график работы отделений Nova Post в других городах можно найти по ссылке.

Как сообщалось, Нова пошта с октября начала активно открывать отделения в Польше.

Также сообщалось, что в начале 2023 года Нова пошта планирует открыть отделения в Чехии и Германии, также у компании есть планы на Литву и Швецию.