Нова пошта сообщила о масштабном сбое. Отправить или получить посылки временно невозможно
Нова пошта (Фото:Нова пошта / Facebook)
Во вторник, 14 февраля, Нова пошта сообщила о масштабном сбое в работе системы. Ни получить, ни отправить посылки временно невозможно.
В отделении Нова пошта, которое посетил журналист NV, отправляли посылки только при оплате получателем. Оформление производится на бумажном бланке.
В пресс-службе компании подтвердили сбой.
«Работаем над восстановлением», — ответили на запрос NV, не уточнив подробностей.
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