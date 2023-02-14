Нова пошта сообщила о масштабном сбое. Отправить или получить посылки временно невозможно

14 февраля, 18:30
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Нова пошта (Фото:Нова пошта / Facebook)

Нова пошта (Фото:Нова пошта / Facebook)

Во вторник, 14 февраля, Нова пошта сообщила о масштабном сбое в работе системы. Ни получить, ни отправить посылки временно невозможно.

В отделении Нова пошта, которое посетил журналист NV, отправляли посылки только при оплате получателем. Оформление производится на бумажном бланке.

В пресс-службе компании подтвердили сбой.

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«Работаем над восстановлением», — ответили на запрос NV, не уточнив подробностей.

10 января логистическая компания «Новая почта» открыла первое грузовое отделение в Варшаве.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Новая почта

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