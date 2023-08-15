Начнут с курьерских услуг. Нова пошта начнет работать в Латвии и Эстонии 15 августа, 12:53 Нова пошта осенью появится в Эстонии и Латвии (Фото:Нова пошта / Facebook)

Группа компаний Нова пошта анонсировала начало работы в Латвии и Эстонии.

«С середины сентября украинцы смогут заказывать курьера от Новой пошты в любой город Латвии и Эстонии, чтобы получать посылки из Украины или отправлять их родным домой, в Украину. Это будет уже седьмая и восьмая страна Европы, в которых будет работать Nova Post», — сообщили в группе компаний.

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«В Латвии и Эстонии мы будем стартовать с услуги курьерской доставки, чтобы отправить в Украину или доставить из Украины. Ведь это именно те логистические сервисы, которыми жители этих стран пользуются чаще всего. Открытие первого отделения Nova Post в Латвии ожидается в октябре, в Эстонии — в ноябре», — рассказала Светлана Книжка, CEO Nova Post в Литве, Латвии и Эстонии.

Курьерская служба будет работать в будние дни с 8−00 до 17−00, можно будет отправить или получить документы и посылки до 30 кг. Доставка длится от 5 дней.

Чтобы отправить с адреса, нужно будет оформить заявку на вызов курьера на сайте Nova Post или в мобильном приложении.

Как сообщалось, Nova Post уже работает на рынке Польши, Литвы, Молдовы, Германии, Чехии и Румынии.