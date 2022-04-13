Гуманитарная помощь. Нова пошта будет доставлять продуктовые наборы ООН в горячие точки 13 апреля, 13:49 Цей матеріал також доступний українською Нова пошта начала сотрудничество с ООН (Фото:Нова пошта / Facebook)

Нова пошта начала официальное сотрудничество с ООН, чтобы помочь пострадавшим от войны украинцам.

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Компания будет перевозить гуманитарную помощь из стран Европы и предоставить помещения для размещения гуманитарных штабов Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщили в Новой поште.

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«Это значит, что компания:

— присоединилась к Всемирной продовольственной программе ОНН (WFP), в рамках сотрудничества она получает продукты питания из стран Европы, формирует из них продуктовые наборы и доставляет их в населенные пункты согласно видению ООН, в первую очередь — в горячие точки Украины;

— предоставила свои производственные помещения в регионах Западной Украины для нужд УВКБ ООН и Агентства ООН по делам беженцев", — сказано в сообщении Новой пошты.

Список приоритетных городов и селений, которым грозит гуманитарная катастрофа, формирует ООН.

По состоянию на начало апреля (за одну неделю сотрудничества) Нова пошта подготовила и доставила около 25 тыс. продуктовых наборов в Черниговскую, Днепропетровскую и Донецкую области.

Также компания перевезла временным переселенцам более 420 тонн бытовых товаров от УВКБ ООН.

«До конца месяца Нова пошта доставит еще около 300 тыс. наборов в Харьковскую и Днепропетровскую области», — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что Нова пошта возобновила работу половины отделений своей сети.

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