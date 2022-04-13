Гуманитарная помощь. Нова пошта будет доставлять продуктовые наборы ООН в горячие точки
Нова пошта начала сотрудничество с ООН (Фото:Нова пошта / Facebook)
Нова пошта начала официальное сотрудничество с ООН, чтобы помочь пострадавшим от войны украинцам.
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Компания будет перевозить гуманитарную помощь из стран Европы и предоставить помещения для размещения гуманитарных штабов Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщили в Новой поште.
«Это значит, что компания:
— присоединилась к Всемирной продовольственной программе ОНН (WFP), в рамках сотрудничества она получает продукты питания из стран Европы, формирует из них продуктовые наборы и доставляет их в населенные пункты согласно видению ООН, в первую очередь — в горячие точки Украины;
— предоставила свои производственные помещения в регионах Западной Украины для нужд УВКБ ООН и Агентства ООН по делам беженцев", — сказано в сообщении Новой пошты.
Список приоритетных городов и селений, которым грозит гуманитарная катастрофа, формирует ООН.
По состоянию на начало апреля (за одну неделю сотрудничества) Нова пошта подготовила и доставила около 25 тыс. продуктовых наборов в Черниговскую, Днепропетровскую и Донецкую области.
Также компания перевезла временным переселенцам более 420 тонн бытовых товаров от УВКБ ООН.
«До конца месяца Нова пошта доставит еще около 300 тыс. наборов в Харьковскую и Днепропетровскую области», — добавили в компании.
Ранее сообщалось, что Нова пошта возобновила работу половины отделений своей сети.
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