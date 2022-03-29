Ежедневно, без выходных. Нова пошта возобновила курьерский забор и доставку посылок 29 марта, 12:23 Цей матеріал також доступний українською Нова пошта возобновила работу курьеров (Фото:Нова пошта / Facebook)

Нова пошта возобновила предоставление услуги по вызову курьера для забора и доставки отправлений.

Как сообщили в компании, теперь можно вызвать курьера для забора товара в удобное для клиента место, а те, кому предназначена посылка, смогут получить ее там, где удобно: в отделении, почтомате или по адресу.

Видео дня

«Адресный забор и доставка полезна тем клиентам, у кого больше одной отправки, рядом нет работающего отделения, нет возможности самостоятельно и безопасно до него доехать или при заказе габаритных товаров», — подчеркнули в Новой поште.

Предельное время оформления заявки по вызову курьера — индивидуальное для каждого населенного пункта. С актуальным графиком забора можно ознакомиться здесь.

Тариф на курьерскую доставку остается таким же: +30 грн к тарифу доставки в отделение (для посылок до 30 кг).

Курьерская доставка будет работать ежедневно, без выходных, но на один час меньше времени работы отделения.

Правила работы курьерской доставки в военное время:

— курьерская доставка не будет работать в комендантский час;

— во время объявления воздушной тревоги курьеры будут останавливаться и заходить в безопасное укрытие;

— время доставки может смещаться на сутки-двое в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.

В Новой поште также добавили, что в настоящий момент открыты уже более 1800 отделений и 6000 почтоматов компании.

Ранее сообщалось, что Нова пошта возобновила отправку посылок в Молдову.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.