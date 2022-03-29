Ежедневно, без выходных. Нова пошта возобновила курьерский забор и доставку посылок
Нова пошта возобновила работу курьеров (Фото:Нова пошта / Facebook)
Нова пошта возобновила предоставление услуги по вызову курьера для забора и доставки отправлений.
Как сообщили в компании, теперь можно вызвать курьера для забора товара в удобное для клиента место, а те, кому предназначена посылка, смогут получить ее там, где удобно: в отделении, почтомате или по адресу.
«Адресный забор и доставка полезна тем клиентам, у кого больше одной отправки, рядом нет работающего отделения, нет возможности самостоятельно и безопасно до него доехать или при заказе габаритных товаров», — подчеркнули в Новой поште.
Предельное время оформления заявки по вызову курьера — индивидуальное для каждого населенного пункта. С актуальным графиком забора можно ознакомиться здесь.
Тариф на курьерскую доставку остается таким же: +30 грн к тарифу доставки в отделение (для посылок до 30 кг).
Курьерская доставка будет работать ежедневно, без выходных, но на один час меньше времени работы отделения.
Правила работы курьерской доставки в военное время:
— курьерская доставка не будет работать в комендантский час;
— во время объявления воздушной тревоги курьеры будут останавливаться и заходить в безопасное укрытие;
— время доставки может смещаться на сутки-двое в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.
В Новой поште также добавили, что в настоящий момент открыты уже более 1800 отделений и 6000 почтоматов компании.
Ранее сообщалось, что Нова пошта возобновила отправку посылок в Молдову.
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