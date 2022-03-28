Наладили сообщение. Нова пошта возобновила отправку посылок в Молдову 28 марта, 11:15 Цей матеріал також доступний українською Нова пошта (Фото:Нова пошта / Facebook)

Нова пошта возобновила доставку в Молдову, поскольку многие украинцы с начала войны пересекли границу и нашли убежище в этой стране.

Отправить посылки и грузы в Молдову можно из любого работающего отделения Новой пошты или заранее оформить отправку через личный кабинет на сайте компании.

Тариф на доставку остался прежним, его можно рассчитать индивидуально с помощью калькулятора.

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Чтобы оформить международное отправление в отделении, нужно:

— принести отправление, но обязательно в развернутом виде, чтобы сделать его общее описание в соответствии с таможенным законодательством и установить объявленную стоимость;

— назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда следует доставить отправление;

— назвать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя;

— при отправке более одной позиции с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник Новой пошты Глобал для заполнения инвойса для таможни.

Как сообщалось, Нова пошта с 12 марта возобновила доставку посылок за границу, Молдова была исключением среди стран, в которые можно было осуществлять отправления.

С актуальным перечнем работающих отделений и почтоматов Новой пошты можно ознакомиться по ссылке.

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