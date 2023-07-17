Скоро их будет десять. Нова пошта открыла второе отделение в Германии 17 июля, 11:37 Второе отделение Nova Post в Берлине (Фото:Пресс-служба Новой пошты)

Нова пошта открыла второе отделение Nova Post в Германии — в западной части Берлина в районе Шарлоттенбург.

Отделение принимает посылки и грузы до 100 кг и расположено по адресу: Берлин, Osnabrücker Str. 1, 10589. Клиенты могут получить услуги с понедельника по субботу включительно, воскресенье выходной. Срок доставки в и из Украины — от 5 рабочих дней.

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«До конца лета мы планируем открыть около 10 отделений Nova Post: в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и др. Кроме того, мы активно ведем переговоры с местным партнером по поводу расширения покрытия доставки в Германии за счет 7500 пунктов выдачи по всей стране. В общем имеем амбициозные планы по нашему развитию и становлению как почтового перевозчика в Германии», — рассказал Сергей Симонов, СЕО Nova Post в Германии.

Первое отделение Nova Post в Германии открыто в Берлине 30 июня. Чаще всего украинцы пересылают одежду, обувь, косметику, лакомства и книги.

Кроме доставки в отделение, можно также заказать адресную доставку в любой город в Германии или наоборот — в Украину. Также посылку из Германии можно отправить не выходя из дома, заказав услугу адресного забора.