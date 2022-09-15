Восстановить 170 отделений. Нова пошта инвестирует 50 млн грн в возвращение в Харьковскую область 15 сентября, 21:08 ВСУ вошли в город Изюм 10 сентября (Фото:Titaev Kirill / Facebook)

Нова пошта инвестирует 50 млн грн в восстановление отделений в деоккупированных городах Харьковской области.

Как сообщили в компании, на освобожденных территориях Харьковской области находится 170 отделений Новой пошты в 149 населенных пунктах.

«Большинство отделений компании серьезно повреждены или полуразрушены. Для их восстановления Нова пошта уже направила 50 млн грн», — заявил почтовый оператор.

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Компания планирует на этой неделе возобновить работу 14 отделений, на следующей — еще 15. До конца месяца Нова пошта откроет еще 50 точек в селах Харьковской области.

«На деоккупированных территориях, где нет возможности быстро возобновить работу стационарных отделений из-за разрушений, компания открывает мобильные отделения со своим модулем Starlink и генератором. Чтобы каждый мог присоединиться бесплатно к сети интернет и подзарядить свои гаджеты», — добавили в Новой поште.

Как сообщалось, с 12 сентября Нова пошта возобновила работу в городах Чугуеве и Балаклее Харьковской области.

Также сообщалось, что Укрпошта также возобновляет работы в освобожденных населенных пунктах Харьковской области — в частности, с помощью передвижных отделений и модулей Starlink.

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