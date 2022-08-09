Помощь спасателям. Нова пошта начала сотрудничать с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям 9 августа, 13:43 Нова пошта начала сотрудничать с ГСЧС (Фото:Группа компаний Нова пошта)

Группа компаний Нова пошта начала сотрудничество с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, оказывая логистическую поддержку и предоставляя материально-техническое обеспечение спасательных бригад.

Как сообщили в Новой поште, одно из направлений партнерства — материально-техническое обеспечение спасательных бригад: ГСЧС готовит списки необходимых товаров — от электронных приборов до автомобилей, а компания занимается их поиском, приобретением и доставкой.

Видео дня

Нова пошта также оказывает логистическую поддержку ГСЧС, что способствует бесплатной отправке необходимого груза.

«Благодаря сотрудничеству с Новой поштой организована доставка станций очистки воды подразделениям в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Спасатели Житомирщины и Запорожья получили бензорезы, а в Киевскую область отправлено пожарно-техническое оснащение. Всего перевезено более 15 тонн грузов», — рассказал директор департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий.

Кроме того, в Новой поште напомнили, что в рамках проекта Гуманитарная почта группа сотрудничает с 300 волонтерскими организациями и уже доставила бесплатно 61,8 тыс. отправлений.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.