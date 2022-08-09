Помощь спасателям. Нова пошта начала сотрудничать с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям

9 августа, 13:43
Нова пошта начала сотрудничать с ГСЧС (Фото:Группа компаний Нова пошта)

Нова пошта начала сотрудничать с ГСЧС (Фото:Группа компаний Нова пошта)

Группа компаний Нова пошта начала сотрудничество с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, оказывая логистическую поддержку и предоставляя материально-техническое обеспечение спасательных бригад.

Как сообщили в Новой поште, одно из направлений партнерства — материально-техническое обеспечение спасательных бригад: ГСЧС готовит списки необходимых товаров — от электронных приборов до автомобилей, а компания занимается их поиском, приобретением и доставкой.

Видео дня

Нова пошта также оказывает логистическую поддержку ГСЧС, что способствует бесплатной отправке необходимого груза.

«Благодаря сотрудничеству с Новой поштой организована доставка станций очистки воды подразделениям в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Спасатели Житомирщины и Запорожья получили бензорезы, а в Киевскую область отправлено пожарно-техническое оснащение. Всего перевезено более 15 тонн грузов», — рассказал директор департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий.

Читайте также:
Нова пошта восстановила работу 70% отделений. Как будут возмещать утраченные посылки

Кроме того, в Новой поште напомнили, что в рамках проекта Гуманитарная почта группа сотрудничает с 300 волонтерскими организациями и уже доставила бесплатно 61,8 тыс. отправлений.

Редактор: Александр Иванов

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ГСЧС Логистика Новая почта Почтовый оператор

Эксклюзивы НВ

Дэниел Фрид
Американский дипломат
Испытание на прочность. С чем сталкиваются США

Американское лидерство снова и снова сталкивается с серьезными испытаниями

9 августа, 10:00
Мнения
Проект по добыче углеводородов Сахалин-2, акционерами которого являются японские корпорации (Фото:Shell)
Нерешительный самурай /
Почему Япония не разрывает нефтегазовые связи с Россией и к каким потерям это уже привело
9 августа, 09:10
Компании / Рынки
Костюмы с цветочным принтом, платья в стиле пэчворк и яркие мини платья с вьетнамками — в моде в августе (Фото:instagram.com/sasha.mei; slipintostyle; chiaraferragni)
Большие тенденции и микротренды /
9 образов, в которых модницы будут жить в августе
8 августа, 21:30
Красота и мода
Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X