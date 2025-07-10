Рука помощи. Норвежская оборонная компания открывает филиал в Украине

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин провел переговоры по развитию сотрудничества с норвежской оборонной компанией Radionor Communications. На встрече норвежскую делегацию возглавлял генеральный директор Radionor Communications Раймонд Сьодерхолм.

Заместитель министра обороны поблагодарил народ и руководство Норвегии, а также норвежскую компанию за поддержку в борьбе с российской агрессией.

Radionor является давним поставщиком устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы коммуникационных технологий для Сил обороны Украины.

Во время встречи стороны обсудили новые вызовы в использовании беспилотников на передовой и пути их преодоления. Они также обсудили перспективы создания сервисного центра продукции Radionor в Украине.

«Потребность в устойчивых к радиоэлектронной борьбе коммуникационных технологиях, особенно в беспилотных операциях в Украине, является острой. Вместе с нашими украинскими партнерами и при поддержке правительства Норвегии, мы ожидаем поставки большего количества единиц техники. Нашей целью является улучшить возможности беспилотных летательных аппаратов и помочь украинской армии в обучении по их использованию», — отметил Сьодерхолм.

По словам Чуркина, наличие представительства компании на территории Украины упростит обслуживание ее продукции, позволит профессионально научить этому украинских военных, а следовательно сделает использование этих видов оружия максимально эффективным.

