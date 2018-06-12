Норвежская компания решила начать строительство двух солнечных электростанций в Украине

Норвежская Scatec Solar планирует приступить к строительству солнечных электростанций (СЭС) в Черкасской области общей мощностью 83 МВт.
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Интерфакс-Украина.
Речь идет о строительстве двух станций мощностью 33 МВт и 50 МВт соответственно. Земельные участки планируется арендовать у муниципалитетов. Общая стоимость строительства солнечных электростанций – €85 млн.
Напомним, ранее Scatec Solar предлагала строительство двух солнечных электростанций мощностью 60 МВт в Украине.
Scatec Solar эксплуатирует солнечные электростанции в Чехии, Южной Африке, Руанде, Гондурасе и Иордании.
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