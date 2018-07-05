Норвежская компания построит в Украине сразу три солнечные электростанции за €50 млн

Норвежская компания Scatec Solar договорилась с украинской Rengy Development, которая развивает альтернативную энергетику в Украине, о строительстве на юге страны солнечных электростанций общей мощностью 47 МВт.

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно ему, планируется построить три станции в Николаевской области, на строительство которых потребуется примерно €52 млн, будут вырабатывать около 58 ГВтч в год. Участники проекта рассчитывают до конца года привлечь финансирование с помощью Европейского банка реконструкции и развития.

Scatec Solar будет владеть 51% в совместном с Rengy Development проекте. Scatec Solar будет поставщиком инженерных, закупочных и строительных услуг, а также предоставит услуги по эксплуатации и обслуживанию и услуги по управлению активами на электростанциях.

Scatec Solar занимается строительством и управлением солнечными электростанциями по всему миру. В частности, солнечными электростанциями мощностью 322 МВт в Чешской Республике, Южной Африке, Руанде, Гондурасе и Иордании и строит объекты на 1092 МВт.

Штаб-квартира Scatec Solar находится в Осло, Норвегия, компания зарегистрирована на фондовой бирже Осло.

Rengy Development была создана в 2009 году инвесткомпанией Trust Capital Group для развития производства солнечной энергии и с тех пор построила и ввела в эксплуатацию несколько электростанций в Винницкой, Одесской и Херсонской областях общей мощностью примерно 70 МВт.

Согласно госреестру, бенефициарами Rengy Development являются владелец крупного производителя молочной продукции Укрпродукт Групп и компаний в сфере альтернативной энергетики Сергей Евланчик и Нарек Арутюнян.