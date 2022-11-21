Помощь с севера. Норвегия выделит Украине почти $200 млн для закупок газа
Норвегия поможет Украине с закупками газа на зиму (Фото:simonstones / Pixabay)
Правительство Норвегии 21 ноября заявило, что поможет Украине с закупкой газа на предстоящую зиму, предоставив финансирование в размере 2 миллиардов норвежских крон ($195 млн).
Как сообщает Reuters, средства, являющиеся частью ранее объявленного пакета помощи в размере 10 млрд крон, поступят через Европейский банк реконструкции и развития.
«Важно направлять поддержку через авторитетную, международно признанную организацию, которая обеспечит эффективное и прозрачное использование финансирования», — заявил министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум.
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В конце октября сообщалось, что ЕБРР выделит 500 млн евро для поддержки Укрэнерго и Нафтогаза.
ЕБРР в середине июня 2022 года сообщил о решении выделить Нафтогазу 300 млн евро на закупку газа, из которых 50 млн евро должны были быть выделены экстренно. ЕБРР гарантирует 66% (200 млн евро) общего объема кредита, который также подкреплен государственной гарантией Украины.