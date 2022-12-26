РФ оценки не дает. Nord Stream AG оценивает во сколько станет ремонт Северных потоков
Специалисты выясняют, как долго поврежденные нитки трубопровода смогут выдержать воздействие соленой воды (Фото:Makxim Prostos / Flickr)
Компания — оператор газопровода Северный поток Nord Stream AG последние недели ведет оценку стоимости их ремонта после взрыва, произошедшего в сентябре.
Как сообщает TheNew York Times со ссылкой на собственные источники, оценочная стоимость составляет не менее $500 млн.
Специалисты, помимо этого, выясняют, как долго поврежденные нитки трубопровода смогут выдержать воздействие соленой воды.
Российская сторона не давала своих оценок.
26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.
Инцидент произошел на глубине около 70 метров неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.
Всего в эти дни было зафиксировано три мощных утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа.
Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.
Дания и Швеция уже заявили о преднамеренных действиях. В ЕС не исключили диверсию.
Кремль отрицает причастность к утечкам газа. Российский диктатор Владимир Путин решил обвинить в утечках «англосаксов».
В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.
Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода Северный поток и одна нитка газопровода Северный поток-2 навсегда окажутся непригодными для использования после аварии в Балтийском море, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.